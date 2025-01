A sus 35 años, el delantero Eduardo Vargas decidió no regresar al país, donde muchos hinchas de Universidad de Chile estaban ilusionados con su vuelta, y tendrá una nueva etapa en el fútbol sudamericano tras firmar por dos años en Nacional de Montevideo.

La noche de este miércoles, el goleador aterrizó en suelo uruguayo, donde de inmediato se puso la camiseta tricolor y concedió su primera entrevista al sitio oficial de la institución, donde entregó sabrosos detalles sobre su decisión.

Entre ellos, Vargas reconoció que tuvo una particular charla con Ricardo Gareca, técnico de la Selección Chilena, que a su juicio fue clave para dejar atrás su etapa en el fútbol brasileño y apostar por jugar en Nacional, donde será parte de la Copa Libertadores.

ver también Impagable para la U: El sueldo con que Nacional de Uruguay convenció a Eduardo Vargas

Vargas y la charla con Gareca previa a firmar con Nacional

“Hablé con él hace dos días, me preguntó por mi situación, porque sabía que estaba sin equipo. Conversamos sobre lo que se viene para la selección, que será un año muy importante, y me dijo que él necesitaba que yo estuviera en un club“, reveló “Turboman”.

Sobre la charla con Gareca, Edu Vargas agregó que “él me dio la opción de entrenar en Juan Pinto Durán mientras me decidía, pero le dije que esto se iba a cerrar rápido y que iba a llegar a un club”, en referencia a Nacional, donde será dirigido por Martín Lasarte, ex DT de La Roja.

Además, el chileno entregó las razones para decidir llegar a Uruguay por sobre mantenerse en Brasil, al indicar que “ya estaba un poco cansado de estar viajando constantemente y de tener muchos partidos seguidos, quería cambiar de aires”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo podría debutar “Turboman”?

Pese a que recién podrá incorporarse a los entrenamientos en la presente jornada, será decisión de “Machete” si incluir a Eduardo Vargas en el próximo encuentro de Nacional, este domingo 26 de enero ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya, a las 20:30 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.