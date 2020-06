Wesley Sneijder en el Real Madrid: "La botella de vodka era mi mejor amigo, no era digno del equipo"

La historia del fútbol está llena de casos de jugadores extraordinarios que no rindieron más por culpa de los vicios o porque sencillamente no fueron los suficientemente profesionales en sus carreras.

Uno de ellos es el holandés Wesley Sneijder, que luego de formarse en el Ajax y romperla, pasó en la temporada 2007-2008 al Real Madrid, donde su rendimiento no fue el óptimo debido a las fiestas y al alcohol, como el mismo relata en sus biografía que será lanzada este viernes.

“No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo. Físicamente, ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado", reveló este miércoles el medio Voetball International como un adelanto del lbro del holandés.

Wesley Sneijder salta a la cancha junto a Julio Baptista (Getty Images)

El volante agrega que "seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mi mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente”

Sneijder asume sus errores de juventud contando que “era joven y apreciaba el éxito y la atención. Pero algo debe haber salido mal allí. No había drogas, pero sí alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid.

El holandés relata que pese a todos los inconvenientes, él cree que anduvo bien en el Real Madrid.

"Todo lo que comes está cubierto con la capa de amor. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor”, cerró.