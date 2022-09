Jorge Sampaoli es candidato para asumir la banca de Sevilla ante una eventual salida de Julen Lopetegui. El ex técnico de la selección chilena y Universidad de Chile sigue sin club tras dejar el Olympique de Marsella.

Jorge Sampaoli sigue sin club desde su salida del Olympique de Marsella. Tras haber logrado llegar a semifinales de Conference League, finalizado como escolta del París Saint-Germain en la pasada Ligue 1 y clasificado directo a Champions League, el DT terminó saliendo del elenco marsellés.

"El presidente dijo que no podía precipitarse en el mercado y que iban a esperar hasta el final de la ventana. Ese argumento no me convencía. Necesitaba jugadores lo más rápido posible para construir el equipo", argumentó Don Sampa en su salida.

Desde entonces, el ex entrenador de la selección chilena está en búsqueda de su próximo proyecto. "Como entrenador, no puedo decir ni planificar dónde. Lo que me inspira es estar en un lugar donde pueda tener un plan", adelantó hace unos días.

Y ahora, una antigua puerta se le abre al estratega argentino. Según informó El Desmarque, Sampaoli es el primer apuntado en Sevilla ante una eventual salida del DT Julen Lopetegui, cuya continuidad pende de un hilo tras las goleadas recibidas por Barcelona (0-3) y Manchester City (0-4).

Sampaoli pasó por Sevilla tras obtener la Copa América 2015 con Chile y antes de arribar como el técnico de la selección argentina. Su paso por el elenco español no le trajo trofeos, pero sí logró un registro de 21 triunfos en 38 partidos.

Ahora, el técnico argentino encabeza una lista donde también están nombres como los de Marcelino, ex entrenador de Athletic de Bilbao, y Mauricio Pochettino, quien dejó el PSG antes de la temporada 2022-23.