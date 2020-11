Toni Kroos tras la paliza de España a Alemania en la Nations League: "Me dolió, no pudimos controlarlos"

La selección alemana se comió una goleada que quedará para el resto de la historia. El elenco teutón, que está acostumbrado a pasar por encima de sus rivales, cayó por 6-0 ante España en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

La paliza española será recordada como la peor derrota de toda la historia de Alemania en partidos oficiales. Tras el encuentro, los referentes salieron a dar la cara y Toni Kroos, campeón del mundo en Brasil 2014, realizó una feroz autocrítica.

"No tuvimos ningún acceso defensivo. España nos mostró cómo comenzar, cómo atacar y cómo defendernos. Nuestro plan era inicialmente ser más compactos (ceder iniciativa) y no atacar desde el principio", comenzó relatando Toni.

"El atraso nos inquietó (esperar atrás) y nos rompimos demasiado pronto. Quisimos subir en la segunda parte, pero tampoco funcionó. No fue cuestión táctica porque ambos enfoques (esperar y presionar) no funcionaron. Hay mucho por hacer", añadió el volante del Real Madrid en entrevista con ARD.

Consultado sobre si esta goleada es la peor derrota de su carrera, el alemán aseguró que "probablemente no sea la derrota más amarga de mi carrera, pero sin duda una de las más grandes. Me dolió. No pudimos controlarlos".

La decepción de Manuel Neuer



Otro histórico alemán que sacó la voz fue Manuel Neuer, quien sufrió los seis goles en su portería. El campeón del mundo no ocultó su decepción por la dura caída ante España: "Fue muy decepcionante para todos nosotros. Para cada uno de nosotros. Echamos a perder el partido juntos. Fue algo completamente decepcionante, también en términos de lenguaje corporal. Debimos haber hablado más, especialmente después del primer gol. Es importante que nos apoyemos unos a otros. Esto fue muy poco. No hay un momento adecuado para un juego como este, es simplemente decepcionante”.

"El caso es que todavía tenemos tiempo (pensando en la Euro del próximo año), todo nos puede ayudar, incluso un golpe tan bajo", sentenció.