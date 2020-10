El Kun Agüero se vuelve loco y habla de su relación con Lionel Messi: "Somos como un matrimonio desgastado"

Una de las grandes bajas de la selección argentina para las primeras fechas de las eliminatorias es el delantero Sergio Agüero, quien está en la etapa final de su recuperación para volver a las canchas en Manchester City.

El Kun ha explotado su faceta de streamer de videojuegos en los últimos meses, y en diálogo con América de Argentina de su relación con Lionel Messi, contando inéditos detalles de la eterna amistad entre los dos goleadores.

"Desde los 17 años que concentramos juntos. Ya tenemos 32 y 33 años, somos como un matrimonio desgastado. Él es muy quejoso. A veces entrenamos a la tarde y llegamos al hotel tipo 19.30. Como comemos a las 21, sé que tengo tiempo, pero Leo llega y se baña de toque mientras yo boludeo, en calzoncillos con el celular. Cuando falta media hora, empieza: 'Mirá que a las 21 nos vamos a comer, eh'. Pero yo sigo boludeando y ahí empieza la mala onda: 'Ey, bobo. Dale que quedan diez minutos. Siempre llegamos tarde'. No le gusta llegar justo a nada", contó en medio de las risas el goleador.

Agüero sufre por lo drástico que es Messi - Getty

Por otra parte, el formado en Independiente dio a conocer que gracias al dinero que ha ganado en el fútbol se ha podido dar algunos gustos, uno de ellos tiene que ver con un vehículo.

"Un gustito que me dí fue la Ferrari. Dije: 'Bueh, me voy a dar ese gustito'. La compré hace dos años y me gustó. Está buena, pero chupa mucha nafta (bencina). Ahora la tengo que cargar... hay que pasarla a gas", reveló.