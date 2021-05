Zidane juega al misterio con su futuro en el Real Madrid: “Lo importante es el partido, no lo que voy a hacer”

La temporada 2020-21 está llegando a su fin en el Viejo Continente y en la antesala del crucial choque entre Real Madrid y Villarreal, Zinedine Zidane enfrentó los micrófonos para hablar de diversos temas, siendo el más recurrente su futuro al mando del equipo Merengue.

“Lo importante es el partido, no lo que voy a hacer yo. Después del partido de mañana veremos, hay tiempo de hablar de eso. No es el momento, nuestra energía hay que ponerla en el partido de mañana. Después de 37 jornadas no vamos a perder el tiempo pensando en el año que viene. Respeto vuestras preguntas pero nuestra concentración está únicamente en el partido de mañana. Tenemos que hacer 90 minutos a un nivel muy alto”, mencionó el técnico francés.

Y sobre sus primeras conclusiones de la temporada, expresó que “ha sido un camino duro, es un día especial porque es el último. Llegamos para darlo todo, lo dejaremos todo. Sabemos contra quién vamos a jugar, vamos a darlo todo para conseguir los tres puntos”.

“En 2017 ganamos en el último partido, por eso es tan bonito. El balance de la temporada es muy bueno, el equipo lo ha dado todo. El equipo y la gente que trabaja para los jugadores. Mañana veremos si la nota de la temporada es un 9 o un 9,5”, agregó.

“No tengo nada que reprochar a mis jugadores. Han pasado muchas casas, covid, lesiones... Yo quizás sí que me he equivocado, soy muy crítico conmigo mismo. Yo soy un ganador. A veces parece que me da igual todo pero no es verdad. Yo lo hago todo para ganar, está en el ADN de este equipo. Aprovecho cada momento de estar en este equipo. Hay que disfrutar pase lo que pase. Tenemos la ilusión de ganar la Liga y lo vamos a dar todo”, complementó.

Finalmente, sobre la relación de los jugadores con la afición, comentó que “yo quiero muchísimo a mis jugadores. Ellos en el campo me han salvado porque siempre lo han dado todo. Siempre estaré agradecido a ellos. Es bonito que quieren que me quede”.

“Siempre me ha llegado el cariño de la gente. De jugador y de entrenador siempre han sido cariñosos. Yo he dado todo porque es la mejor casa en la que he estado. Son casi 20 años. Me llega el cariño de la gente. Yo he devuelto ese cariño dándolo todo, el Madrid es lo mejor que me ha pasado”, sentenció.

Cabe recordar que Real Madrid debe vencer al Villarreal y esperar que Atlético Madrid enrede unidades con el Valladolid para consagrarse campeón de la liga española.