Pogba: "Kanté es el jugador más querido en la historia del fútbol"

Según Paul Pogba, su compañero en la selección de Francia, N'Golo Kanté, es "el jugador más querido en la historia del fútbol".

"Nadie puede detestarlo, no es posible. Es amable, profesional, y cuando digo profesional es que nunca se queja, que trabaja. Lo tiene todo, es bueno técnicamente, con una buena calidad de pase", dice el jugador del Manchester United en una entrevista con Bein Sports.

Eso sí, Pogba asegura que el volante del Chelsea es "un mal perderor", y añade: "Hace muchas trampas, muchísimas. A las cartas, en los juegos de mesa".

"Soy honesto, estoy diciendo la verdad. Él dice que no, que no hace trampas, que usa la astucia, que es astuto. Es un listillo, N'Golo, pero sinceramente, no pasa nada, lo quieres incluso cuando hace trampas. No puedes no quererlo", afirma.

Sobre su calidad como futbolista, asevera: "Esta por todas partes del campo, yo digo que sale incluso de la tierra. No lo ves y ¡puf!, sale y recupera el balón. Qué más se puede pedir que tener un jugador así a tu lado".

Pogba y Kanté fueron campeones del mundo en Rusia 2018 con la selección de Francia, pero en la Premier League son rivales.