El director técnico del Chelsea se refirió a las palabras que emitió el delantero belga, donde avisó que no está contento con su presente en la Premier League e incluso no descartó la posibilidad de regresar al Inter de Milán, lo que no gustó para nada al estratega alemán.

Thomas Tuchel le responde con todo a Romelu Lukaku tras avisar que no está feliz en Chelsea: "Provoca un ruido que no necesitamos"

Gran polémica causó recientemente Romelu Lukaku al reconocer que no está nada de feliz con su presente en el Chelsea, ya que reconoció que no le acomoda el sistema de juego empleado por Thomas Tuchel para pelear por la Premier League en la presente temporada, y sus declaraciones no dejaron a nadie indiferente.

El goleador belga conversó con Sky Sports y reconoció que "físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal”, señaló el futbolista, quien encontró respuesta inmediata del técnico alemán.

Y este domingo 2 de enero los Blues se medirán con el Liverpool desde las 17:30 horas en Stamford Bridge, y en la conferencia de prensa previa el ex estratega del PSG respondió al ex delantero del Inter de Milán, y comenzó destacando sobre sus palabras que “no me gustaron porque traen un ruido que no necesitamos".

Tras eso, el destacado adiestrador de 48 años disparó con todo y dejó en claro que "es fácil sacar declaraciones de contexto y por supuesto que no me gustaron. Provocan un ruido que no necesitamos y no ayudan. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario".

Sin embargo, Tuchel avisó que tendrán un diálogo privado con el bombardero de la selección de Bélgica para aclarar lo sucedido con sus palabras, y aseguró que "hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario".

"Podemos tomarnos un tiempo para tratar de entender que está pasando con Romelu, no refleja su actitud diaria", complentó el DT, quien recibió el cuestionamiento público de una de sus grandes estrellas por usar un esquema táctico donde no ha podido brillar como lo hizo con el Inter de Milán, donde fue el mejor jugador de la Serie A.

Lukaku ha registrado su nombre en el marcador de los dos últimos partidos del Chelsea anotando contra Aston Villa y Brighton, pero solo ha sido titular en uno de los últimos seis partidos que han tenido los Blues por Premier League, donde las lesiones y el coronavirus también le han afectado y lo han mantenido al margen.

De esa manera solo resta esperar la determinación que tomen todos los involucrados al respecto de la situación, donde Romelu Lukaku podría perder su puesto en el Chelsea y volver al Inter, como dejó claro en la misma entrevista que le gustaría hacerlo, o si arregla sus diferencias e intenta sumarse al juego de Tuchel.