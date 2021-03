Pellegrini: "Hay jugadores como Claudio Bravo y Joaquín que son los primeros que están exigiendo"

Manuel Pellegrini y Claudio Bravo viven días felices junto al Real Betis, elenco con el que quedaron sextos en La Liga de España tras una tremenda remontada ante Deportivo Alavés, ganando por 3-2 y sumando puntos escenciales en la batalla por alcanzar puestos europeos.

Con doblete de Borja Iglesias y un golazo del histórico Joaquín Sánchez en la recta final del partido, los verdiblancos lograron un triunfazo que dejó contento al Ingeniero, que no dudó en alabar a sus jugadores:

"Por distintos motivos está comenzando un once, y hay nombres importantes en el banquillo. En ese aspecto, puede haber una plantilla con más nombres o presupuesto, pero sí veo un compromiso tremendo: al que juega, el que se queda en el banco", comentó el chileno en clara alusión al portero de La Roja.

Pellegrini detalló: "Hay jugadores como (Claudio) Bravo y Joaquín (Sánchez) que son los primeros que están exigiendo. Tenemos un buen plantel para intentar una campaña lo mejor posible dentro del presupuesto y limitaciones que tenemos".

Respecto al legendario Joaquín, segundo jugador con más partidos disputados en el historia del club, Manuel Pellegrini lo elogió utilizando a Claudio Bravo como ejemplo:

"Lo analizo con claridad y lo hemos hablado mucho. Tiene 39 años, no puede pretender jugar todos los partidos desde el inicio todos los domingos. Él mismo se rebela y entrena cada vez más fuerte. Es importante dentro del vestuario, de los partidos. En ese aspecto, como dije, como con Bravo, la trayectoria que tiene... Entienden perfectamente que no pueden jugar, pero no bajan los brazos", explicó el DT chileno.

El Ingeniero agregó que "al revés, exigen muchísimo. Por otro lado, (Joaquín) sigue siendo el símbolo, el jugador emblemático. Esa rebeldía le permite estar vigente, con esa calidad, espíritu y obligación, se hace indispensable".

Bravo fue banca ante Alavés.

El próximo desafío de Manuel Pellegrini y el Betis será este domingo 14 de marzo a las 17:00 horas de Chile, cuando disputen el esperado derby ante el Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

