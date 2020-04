Paul Pogba: "Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros y todo eso"

Paul Pogba no ha jugado mucho este 2020, primero por la lesión que lo tuvo fuera durante varias fechas y luego la detención del fútbol a raíz del coronavirus.

"Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros y todo eso. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y de hacerlo bien. Y demostrar cuánto amo en realidad al fútbol", aseguró el volante en entrevista con el sitio del Manchester United.

El galo contó que físicamente está cada vez mejor. "Ya estoy entrenándome y tocando la pelota. Me he entrenado ya con los compañeros y estoy cada vez más cerca de volver", contó Pogba.

Agregando que "hay que tener mucha paciencia porque la lesión fue a principio de temporada, contra el Southampton, y estuve con ella mucho tiempo. Entrenando y jugando con ella. Después había una rotura y estuve dos meses sin jugar".

Pogba por último dio detalles de su recuperación. "Estuve enyesado y me fue bien. Demasiado bien. El hueso creció y al volver jugué esos dos partidos ante Watford y Newcastle, y volví a sentir algo. Tuve que operarme. Ahora ya estoy bien. No siento nada", cerró.