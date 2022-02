La gran actuación de Ben Brereton con la selección chilena y casos como el de Gianluca Lapadula con Perú han hecho que muchos países sudamericanos volteen a ver a futbolistas nacidos fuera de sus fronteras pero que cuenten con la nacionalidad para sumarlos a sus respectivos proyectos.

En otras ocasiones son los propios futbolistas que alzan la mano para hacerse notar y este es el caso de Neal Maupay, delantero francés con nacionalidad argentina que quiere entrar en el radar de Lionel Scaloni con uno de los equipos que ya tiene el cupo asegurado para el Mundial de Qatar 2022.

El atacante milita el Brighton de la Premier League junto a uno de los seleccionados albicelestes, Alexis McAllister. "Con Alexis concentramos juntos y tenemos una gran amistad. En su última convocatoria a la selección le dije que le hablara al técnico de mí, que le dijera que hay un francés nacionalizado argentino que quiere jugar allí. Trato de practicar mi español con él, hay palabras que aún me cuestan, pero siempre trato de hacerme entender", afirmó.

No escondió su favoritismo por futbolistas transandinos. "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, me fascina como juega, es increíble. Pero el otro jugador que admiro mucho es Sergio Agüero. El primer día que lo vi jugar dije: 'este jugador es fantástico' y luego comencé a encontrar en él algo similar a mí. No somos delanteros altos ni grandotes, pero sí inteligentes".

Maupay, de hecho, contó cómo vivió el duelo entre Argentina y Francia en Rusia 2018. "Tenía una camiseta argentina que me había comprado durante el Mundial y una de Francia, ambas arriba de la mesa. Quería que ninguna de las dos selecciones perdiera, pero sabía que al final del encuentro, de alguna manera, iba a estar contento igual", puntualizó el delantero de 25 años que en esta Premier League acumula ocho tantos.