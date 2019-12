Nápoli golea y clasifica, pero minutos después despide a su entrenador Carlo Ancelotti

Nápoli hace rato no jugaba un partido tan perfecto como el que jugó este martes donde no tuvo problemas para imponerse 4-0 al Genk.

Sin embargo, hace rato viene tirante la relación entre el presidente de la institución, Aurelio De Laurentiis y el entrenador Carlo Ancelotti. Sin ir más lejos, luego de la victoria, el adiestrador aseguró que “nunca he dimitido y no creo que lo haga. Me reuniré mañana con De Laurentiis para tomar una decisión”.

No obstante al parecer ese "mañana" nunca llegó, porque minutos después de la conferencia de prensa, el club comunicó en sus redes sociales la partida de Ancelotti.

"La Società Sportiva Calcio Napoli ha decidido revocar del cargo de gerente técnico del primer equipo al Sr. Carlo Ancelotti. Las relaciones de amistad, estima y respeto mutuo entre la empresa, su presidente Aurelio De Laurentiis y Carlo Ancelotti permanecen intactas", fue la declaración del equipo.

