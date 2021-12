Tan solo 17 años tiene Pedro Martín Paéz Gavira, joven promesa del Barcelona de Xavi que es deportivamente conocido como Gavi y que ha causado gran revuelo en Europa recientemente. Esto porque el programa 'Què t'hi jugues' de la cadena SER reveló detalles de su contrato con los culés.

Y es que la promisoria joya blaugrana termina contrato en 2023 y está muy cerca de renovar con espectaculares condiciones, ya que a su temprana edad tendrá una cláusula de recisión de 50 millones de euros, pero lo que dejó locos a todos son los 1,5 a 2 millones que recibirá para seguir en el Camp Nou.

Situación ante la cual el técnico culé sacó la voz y reconoció que no tiene problema con comenzar a recolectar fondos entre los compañeros y funcionarios para pagar el monto que les permita seguir teniéndolo en la plantilla. "¿Renovarle? Sí pero ya. Si hace falta pondremos dinero entre todos", disparó en conferencia de prensa.

"No podemos perder a este tipo de futbolistas. Tienen que ser la base del futuro del club. Tengo entendido y sabido que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gavi. Es fundamental para el equipo", añadió.

Para continuar, destacó que en el plantel "del carro están tirando todos. Estoy encantado con el compromiso de todos. De Piqué, de Ter Stegen, de Alba, de De Jong. Es un tema de entender el modelo de juego, de rendimiento. Los que están lesionados quieren jugar. Los tenemos que frenar. Estoy muy feliz con el compromiso de todos. Los jóvenes son una sorpresa".

Con respecto a su próximo rival, que será el Sevilla este martes 21 desde las 17:30 horas, apuntó que "es un equipo espectacular. Valen tres puntos igual. El Elche es un rival complicado que nos costó. El equipo estuvo bien en los últimos minutos. Vamos mejorando. Hay que sumar los tres puntos, son vitales para nosotros".

Para finalizar, al ser consultado por un diagnóstico del irregular presente del equipo, avisó que "no lo tengo que hacer yo. La culpa no lo sé porque no he estado. No era mi trabajo, ahora sí. Me sorprenden cosas pero nada más. Es la realidad que tenemos, a trabajar el modelo, a intentar que entiendan las cosas que nosotros queremos. Este es el camino, no hay que mirar atrás".

"Es nuestra realidad, es mi trabajo el organizar el equipo en defensa y ataque. El sábado se vio un poco el Barça que queremos ver y hasta el gol de ellos estuvimos muy bien. Mi trabajo es mejorar al jugador y al equipo. Estamos en buena dinámica, creciendo, necesitamos tiempo porque la base no es la que nosotros queríamos", concluyó.