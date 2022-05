Matías Almeyda se convirtió oficialmente en el director técnico del AEK Atenas. El entrenador argentino cruzará por primera vez el Océano Atlántico luego de hacer toda su carrera como técnico en América: dirigió al San José Earthquakes, Chivas, Banfield y River Plate.

En su llegada a tierras griegas, Almeyda confirmó que estuvo cerca de volver a dirigir en Sudamérica. El estratega trasandino fue contactado por más de una selección del territorio, pero la que estuvo más cerca de quedarse con el estratega fue Chile.

“Me llamaron el año pasado sí, pero la cláusula en Estados Unidos era impagable. La verdad me quedé con ganas”, confesó Almeyda a TyC Sports. Luego de la salida de Reinaldo Rueda, Almeyda fue uno de los nombres que sonó en Quilín, pero finalmente se concretó la llegada de Martín Lasarte.

Almeyda volvió a sonar en la banca chilena este año tras la salida del técnico charrúa, pero esto desecha cualquier posibilidad de llegar. "Me gusta quedarme mucho tiempo en los clubes a los que voy. Quiero ir a triunfar en AEK, soy un agradecido al club porque fueron los que me voy me abrieron las puertas”, concluyó el DT, quien firmó hasta 2024.

Mientras Almeyda asume su nuevo desafío, en Chile todavía no hay técnico. Eduardo Berizzo lleva la ventaja hasta ahora para quedarse con la selección nacional, aunque a dos semanas de los amistosos programados en Asia, la ANFP aún no confirma al nuevo DT chileno.