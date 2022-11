Argentina sale a poner fin a años de fracasos y de solo quedarse en palabras para intentar levantar el título del Mundial de Qatar 2022. Este martes la albiceleste choca con Arabia Saudita en el estreno del Grupo C, donde están llamados a ser los grandes protagonistas.

En la previa del duelo, el técnico Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y fue claro en señalar que no quiere cargar con el cartel de candidato. "Los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. Hay grandes selecciones, no menos de ocho que pueden ganar el Mundial, la mayoría son europeas como en los últimos años. Por motivos no futbolísticos, los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final, salvo la final que inmerecidamente Argentina no la ganó".

De hecho, el entrenador argentino enfatizó que en Qatar 2022 puede celebrar cualquiera y no solo el que llega mejor. "Son detalles y este Mundial no será diferente. No tiene por qué ser campeón el que mejor juega, hay muchos que lo pueden conseguir".

Aunque tras ello, Lionel Scaloni se mostró confiado de lo que pueda hacer Argentina. "La realidad es que el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está. Mañana sale el sol otra vez y hay que jugar tranquilos. Eso se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha".

"Eso es clave para jugar un Mundial, más allá de los matices que tienen ciertos partidos como el debut, pero la carga es más tranquila que antes y ojalá puedan exprimir todo el fútbol que llevan adentro", agregó.

Lionel Scaloni también recalcó que la albiceleste está en las condiciones que esperaba en la previa del Mundial. "Tanto el cuerpo técnico como los jugadores disfrutamos de estar acá, de vivir un Mundial. No son esos los momentos difíciles, son los momentos de disfrutar. Los momentos complicados son antes del partido, ahí hay que disfrutar, preparar lo que queremos hacer y sabiendo que el equipo está bien. Hemos logrado llegar al partido de la forma que queríamos, que es lo importante".

Otro de los focos fue Lionel Messi, quien carga con el peso de lograr el título. "Luis Enrique habla de Leo porque lo entrenó, lo conoce y sabe lo que significa. Sus palabras son bienvenidas. Yo cuando lo tengo lo disfrutamos y esperamos que todos lo disfruten porque es una maravilla verlo y que pueda jugar un Mundial. Todos los elogios quedan cortos y no van a terminar porque él va a seguir. Queda disfrutarlo, nada más".

Finalmente el DT argentino destacó que para ser favorito primero hay que demostrarlo. "Ayer Ecuador ganó muy bien. Es una selección de un nivel altísimo. Cada vez que jugué, siempre dije lo mismo. Al resto le va a costar y no me extraña que haya ganado. Eso no quiere decir que Qatar sea una mala selección. Inglaterra es una potencia pero no me atrevo a decir que las selecciones árabes están por debajo. Hay que demostrar ser superior, los partidos tienen una carga emotiva, lo importante es sacarlo adelante más allá del cómo, lógicamente tenemos nuestra manera de jugar e intentaremos no cambiarla".

La formación de Argentina para el debut en el Mundial de Qatar 2022

Argentina no quiere sorpresas y saldrá a su estreno en el Mundial de Qatar 2022 con la formación que todos esperaban ver en la cancha. Así por lo menos lo confirmó el propio Lionel Scaloni, asegurando que no cambiará lo que se adelantaba.

"El equipo está decidido, se los dije a ellos hoy. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (la prensa). Ya lo saben todos. No va a cambiar de ahí, no va a haber cambio de esquema tampoco. Lo verán mañana pero no sale de lo que venían diciendo estos días", lanzó.

Esto adelanta que la formación de Argentina ante Arabia Saudita será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.