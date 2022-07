Man United vs Liverpool | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el clásico inglés de pretemporada

Alerta de partidazo en el que Liverpool se verá las caras frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo, el primer partido amistoso de pretemporada.

El último encuentro entre ambos fue derrota por 4 a 0 a favor de los Reds, correspondiente a la fecha 30 de Premier League.

El Manchester United tendrá que salir a revertir la imagen de la mano de su nuevo entrenador, el neerlandés Erick Ten Hag, que hará su debut en el banquillo de los Diablos Rojos que quedaron en el sexto lugar la temporada pasada, sólo con opciones en Europa League.

Por su lado el Liverpool que sumó al delantero uruguayo Darwin Núñez y confirmó la extensión de contrato de su figura, Mohamed Salah, logró el trofeo de la FA Cup y quedó en segundo lugar, a sólo un punto del Manchester City, en la pelea por el título de la Premier.

Partido lleno de emociones que no contará con la presencia de CR7 al estar fuera de la convocatoria de estos partidos preparatorios. Sin embargo, Ten Hag, mediante su primera rueda de prensa de pretemporada, confirmó que "no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo".

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Liverpool el amistoso de pretemporada?

Manchester United vs Liverpool se juega este martes 12 de julio a las 09:00 horas de Chile en el Rajamangala National Stadium en Tailandia.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Liverpool por el amistoso de pretemporada?

El partido será transmitido por la señal de ESPN 2 en los siguientes canales según tu operador:

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Manchester United vs Liverpool por el amistoso de pretemporada?

Podrás disfrutar en vivo del encuentro por streaming a través de Star+.