Manchester United vs Leeds | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo al equipo de Marcelo Bielsa por la fecha 14 de la Premier League

Un momento histórico vivió esta semana Marcelo Bielsa al estar entre los finalistas para los premios The Best de la FIFA. Si bien el argentino no ganó, ya que el galardón fue para el DT del Liverpool Jurgen Klopp, el Loco estuvo entre los más destacados gracias a su emotiva temporada con el Leeds United.

Y un partido para demostrar esa grandeza tendrá por la fecha 14 de la Premier League cuando visite al Manchester United en Old Trafford. Los Diablos Rojos empiezan a olvidar de a poco su eliminación en Champions League y viven un renacer en Inglaterra con una respetable racha.

Los dirigidos por Ole Gunnar Solksjaer, que estos días hicieron noticia por contratar al pequeño hijo de Wayne Rooney, son sextos con 23 puntos y se ilusionan para entrar a la zona de Liga de Campeones.

Los Whites, por su parte, lograron una importante goleada por 5-2 en la fecha pasada y hoy se posicionan 13° con 17 puntos. Si bien ven a los protagonistas de la Premier de lejos, los puntos no son tantos y con una victoria se colocarían a tres unidades de los Red Devils.

Lindo partido en el Teatro de los Sueños y que en su previa el rosarino tuvo palabras humildes y de reconocimiento al técnico local y a este importante partido.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Leeds United?



El Manchester United vs Sheffield United lo podrás ver este domingo 20 de diciembre a las 13:30, hora chilena.

Marcelo Bielsa listo para una nueva fecha dela Premier League. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Manchester United vs Leeds United?



El partido será transmitido por ESPN 2. Encuentra tu señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Manchester United vs Leeds United?



Si buscas un link para ver en vivo Manchester United vs Leeds United, podrás hacerlo en la plataforma ESPN, en ESPN Play .