Uruguay sale a jugarse su última oportunidad para seguir con vida en el Mundial de Qatar 2022. Este viernes desde las 12:00 horas, los Charrúas se enfrentan a Ghana en un partido más que especial para Luis Suárez luego de lo ocurrido en Sudáfrica 2010.

Hace 12 años, en los cuartos de final de dicho torneo mundialista, el delantero protagonizó uno de los momentos más recordados en el fútbol. Con una mano en la agonía del tiempo extra para evitar un gol, se ganó una tarjeta roja y generó un penal que Asamoah Gyan falló.

Gracias a ello, Uruguay pudo meterse en las semifinales y ser uno de los grandes protagonistas de aquel certamen. Ahora, en 2022, ambas selecciones vuelven a verse las caras con el propio goleador buscando la continuidad de la Celeste en Qatar 2022.

En la previa del encuentro, Luis Suárez habló en conferencia de prensa y adelantó lo que puede ser su despedida de los mundiales. "No sé si voy a ser titular mañana, pero debo dar la cara en momentos complicados, que son los que nos tocan vivir tras las dos primeras jornadas".

"El uruguayo está acostumbrado a sufrir. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para no estar así, pero el uruguayo siempre rinde en estas situaciones", agregó.

Con 35 años, Luis Suárez vive el cierre de su carrera, aunque no se achica. "Pasan los años y físicamente no soy el mismo que antes, es evidente. Pero aún puedo aportar la calidad que me ha llevado hasta aquí y mi inteligencia para jugar. Quizá ya no tengo que tirarla larga y correr 30 metros, Eso lo pueden hacer Darwin o Maxi. Ahora debo intentar jugar con inteligencia. Este Mundial tiene un nivel físico y muy alto".

Además, el Pistolero enfrentó los rumores de un supuesto quiebre en el camarín de la Celeste. "Cuando acaba un partido, se pueden decir palabras malinterpretadas luego. Lo que dijo Giménez ("No salimos a ganar") es lo que siente el equipo. No hay ningún entrenador que diga que no salgamos a ganar. Luego, el fútbol es de los jugadores. Las palabras de Cavani o Josema no eran un mensaje para el entrenador. Yo mismo dije en el vestuario que había que hacer autocrítica y salir a ganar mañana. Asumir el rol y saber que no hay excusas, rendir dentro de la cancha".

Luis Suárez se niega a pedir perdón por la mano a Ghana en Sudáfrica 2010

Pero más allá de análisis, lo que todos querían saber eran las sensaciones de Luis Suárez por volver a enfrentar a Ghana. La mano causó polémica durante años y ahora ambos elencos vuelven a definir la clasificación a una próxima ronda.

Aunque para sorpresa de muchos, el Pistolero no se arrepiente de nada. "No debo pedir perdón por aquello. El jugador de Ghana (Asamoah Gyan) fue el que erró el penalti tras mi mano. Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizá hubiera pedido perdón, pero no por la mano. No fue mi fallo. No fue mi responsabilidad tirar el penalti".

En esa misma línea, recordó errores del pasado y recalcó que no le quita el sueño. "Yo me mandé una cagada con Chiellini y luego me disculpé y le di la mano. No puedes vivir con el pasado atrás y vivir en la revancha. No pasa nada por pedir disculpas".

Finalmente recalcó que, de no avanzar Uruguay, apoyará a los equipos de este lado del mundo. "Ayer nos alegramos del triunfo argentino y también cuando gana Brasil. Somos pocos equipos sudamericanos e hinchamos el uno por el otro".

