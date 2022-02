La noticia del interés de Atlético de Madrid en Manuel Pellegrini para encabezar el próximo proceso, después de la partida del eterno Diego Simeone, se ha extendido como reguero de pólvora en la prensa española y europea.

El entrenador chileno tiene al Betis entre los tres mejores equipos de La Liga, semifinalista en la Copa del Rey y en la fase final de la Europa League, un registro que sorprende en el Viejo Continente y que ha devuelto al Ingeniero a las principales portadas.

Pellegrini ha sido defensor permanente de los procesos, y recién renovado hasta 2023 en el conjunto andaluz, parece improbable que cambie de rumbo. Pero hay algo que lo puede seducir: la presencia de cuatro jugadores que el estratega nacional ya quiso en el pasado.

Encabeza la lista el goleador Luis Suárez, de todo el gusto de Pellegrini, quien incluso le entregó su respaldo después tras su salida de Barcelona en 2020, cuando Ronald Koeman llamó por teléfono al uruguayo para decirle que no estaba en sus planes.

"Me parece una falta de respeto hacia los técnicos y hacia los jugadores. Personalmente no me parece correcto. Uno, como técnico, debe tener el convencimiento y la frontalidad de hablar cara a cara con el jugador y decirle que no continúa", explicó entonces el chileno.

Los objetivos de Pellegrini en el Manchester City



Muchos depositan en Josep Guardiola toda la autoría del gran momento del Manchester City, pero hay que decir que el cuadro inglés maduró un plantel que Manuel Pellegrini formó entre 2013 y 2016. Y eran varios más los que quiso tener el Ingeniero.

Dos de ellos están hoy en la plantilla del Atlético de Madrid. José María Giménez, también uruguayo, era suplente de Diego Godín y Joao Miranda cuando el City ofreció 22 millones de euros por su pase, en 2014. El cuadro colchonero rechazó la arremetida de Pellegrini.

Un año después apareció otro rojiblanco en la pizarra de Pellegrini. Se trató de Koke Resurrección, el mejor asistidor del Atlético que perdió las finales de la Champions League ante Real Madrid en 2014 y 2016.

La prensa inglesa aseguró que Manchester City estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del seleccionado español, establecida en 60 millones de euros, pero la operación no tuvo éxito y el jugador hasta hoy se mantiene en la plantilla del Atleti.

Cierra el contingente un jugador que parece cortado por la tijera de Pellegrini. Se trata del francés Geoffrey Kondogbia, un mediocentro muy de la cuerda que tuvo Marcos Senna en el Villarreal del Ingeniero hace una década.

El mediocampista fue señalado por el Betis el año pasado, en medio de la crisis dirigencial que sufrió el Valencia, pero el mercado cerró y no hubo novedades hasta que Atlético de Madrid hizo uso de una licencia por la venta a última hora de Thomas Partey al Arsenal, para quedarse con el volante que representa a la selección de Centroáfrica.