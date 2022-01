Este martes el diario The Sun asegura que David Beckham tiene lista una oferta a Luis Suárez para integrarse al Inter de Miami.

La operación se haría efectiva gracias a la salida del campeón del mundo, Blaise Matuidi, quien se marchará libre tras su irregular paso por la MLS.

Esto le abre la puerta al uruguayo, pues los clubes de aquella competición sólo pueden tener tres jugadores con ingresos máximos y uno de ellos era el volante francés.

“Estamos en conversaciones con Blaise y pronto tendremos una declaración oficial al respecto”, dijo el director deportivo Chris Henderson.

De esta forma, podría formar un trío de temer en el ataque junto a Gonzalo Higuaín y el ex seleccionado chileno Robbie Robinson.

Luis Suárez, de 34 años, no está teniendo una campaña como él desea en Atlético de Madrid y su técnico, Diego Simeone, habló sobre su situación este martes: "Hablamos de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y de todas las situaciones que se generan con él o sin él. No hay mucho más. Él sabe que lo hablamos".

Lo cierto es que recientemente el delantero charrúa había reconocido que después de Europa no quiere volver a Sudamérica.

“Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles", señaló.

"Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, finalizó.