Mikel Arteta tuvo problemas con el francés Matteo Guendouzi y decidió no contar con él en Arsenal, por lo que fue enviado a préstamo al Hertha Berlin.

Al parecer al técnico español no le gustaba la actitud del volante de 21 años, quien no cambió su forma en Alemania. De hecho su entrenador, Pal Dardai, reconoció que no fue fácil lidiar con él.

“Es como si estuviera en la pubertad a veces, rebelde. Tienes que saber dónde está el límite. Tiene que aprender, aprender como una bestia", señalaba el DT.

Los gunners no quisieron al francés de vuelta, por lo que decidieron cederlo al Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli, donde ha alcanzado continuidad e incluso ha sido destacado en el equipo ideal en un par de jornadas.

Pero sus problemas fuera de la cancha han continuado. Recientemente se enfrentó a su compañero de equipo, Gerson, a quien interrogó por no correr suficiente.

Ante esta situación, el periodista francés Romain Canuti, reveló cómo es la interna del Marsella y los conflictos que está teniendo el joven jugador.

“No es solo Gerson quien está harto de Guendouzi, también hay otros. Su forma de trabajar, cuando siempre culpa a los demás de las cosas, cuando pone ambas rodillas en el suelo en los entrenamientos para implorar al buen dios porque el toque no es bueno, molesta", afirma Canuti.

"Hay jugadores extranjeros a los que no les gusta demasiado, que tienen muchos problemas con eso. Cuando tienes a un tipo así, que siempre critica, detrás, es difícil que simpatice con el resto", añade.

Los gunners no pretenden renovar el contrato de Guendouzi y esperan dejarlo ir por unos 9 millones de euros al Olympique de Marsella.