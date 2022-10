Sebastián Beccacece estuvo a punto de materializar uno de sus objetivos como director técnico: entrenar a un equipo en una de las grandes ligas de Europa, pues tuvo conversaciones muy avanzadas para asumir como entrenador del Elche de España, único colista de La Liga con apenas dos puntos en ocho encuentros disputados.

Pero ese deseo del pelilargo estratega no se podrá concretar, toda vez que la UEFA y La Liga tomaron una determinación: rechazaron incluir la experiencia de Becca en la selección Sub 20 de Argentina para que así el ex DT de la Universidad de Chile alcanzara los cinco años de experiencia mínima que exigen las bases para ser director técnico en suelo español.

El dueño de la escuadra ilicitana, Christian Bragarnik, tuvo que cambiar los planes a raíz de esa respuesta. Diego Cocca, quien fue bicampeón con el Atlas de México, tampoco sobrepasaba aquel filtro. Por esa razón, el poderoso representante argentino recurrió a un viejo conocido para intentar sacar del fondo al elenco que tiene al espigado defensor chileno Enzo Roco en el plantel.

Se trata de Jorge Almirón, quien ya dirigió a ese equipo desde agosto de 2020 hasta febrero de 2021. "El técnico argentino regresapara asumir la dirección del conjunto franjiverde hasta final de temporada", precisa el comunicado con el que se anunció el retorno del ex estratego de Lanús, donde no tuvo una muy buena segunda etapa. ¿Le ocurrirá lo mismo en los blanquiverdes?

La respuesta, como casi siempre, la tendrá el tiempo, aunque mucho margen no tiene: este viernes 15 de octubre, a contar de las 11:15 horas de Chile continental, el Elche visitará el estadio Mestalla para enfrentarse al Valencia, que marcha en el 7° puesto de la tabla, en uno de los derbis de la Comunidad Valenciana.