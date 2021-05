Manuel Pellegrini y su hazaña con Real Betis: "Pensamos y jugamos siempre como un equipo grande"

Real Betis es internacional. El equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini derrotó a Celta de Vigo en la última fecha y se metió en la Europa League, situación que llenó de orgullo al entrenador nacional.

"Siento una sensación de mucha alegría. El grupo se merece lo que ha hecho. El vestuario ha vivido una alegría enorme. Primero, porque el logro es muy importante para el club y los jugadores; y después por cómo lo conseguimos, porque si perdemos este partido y nos clasificamos porque el Villarreal perdió la sensación sería distinta", dijo el estratega.

"Ese espíritu con el que remontamos se ve reflejado en la alegría del vestuario por lo que hemos hecho. Es un logro que genera mucha ilusión. Ser séptimo lo habría calificado como gran temporada, porque era algo que nadie se esperaba. Pero no nos conformamos y seguimos peleando por la Liga Europa, por lo que al final es una campaña sensacional que dedicamos a los aficionados. Hicimos que su ilusión no se convirtiera en frustración", agregó.

Luego, el ex DT de Real Madrid hizo un análisis mucho más profundo, debido a que indicó que el elenco de Sevilla no tenía las competencias financieras para pelear en la parte alta de la tabla, pero con trabajo y garra igual lograron el objetivo.

Betis celebra - Getty

"Los resultados son importantes, pero no se puede aislar la parte económica de las exigencias deportivas. Por eso cuando digo que peleamos con clubes que son más fuertes de nosotros, y no hablo de los cuatro primeros, hay que ponerlo en valor, porque trajimos a cuatro jugadores libres. No hubo forma de potenciar la plantilla para hablar de que el objetivo era Europa, de ahí que conseguirlo, aunque nos planteamos ese objetivo que era irreal al principio del campaonato, es un éxito. Pensamos y jugamos siempre como un equipo grande y por eso conseguimos este logro trascendental en lo deportivo y en lo económico", explicó.

"Hablé con los jugadores desde que llegué y le di mi punto de vista de lo que pensaba de las temporadas anteriores. Por una manera de ser personal a mí no se me ocurre empezar la liga sin pensar en ganar el título o tratar, después, de clasificarnos para Champions y si no para la Liga Europa", cerró.