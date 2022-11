Los ojos del fútbol chileno tendrán que mirar en sentidos distintos este domingo, cuando finalice el Campeonato Nacional con cuatro partidos simultáneos, a la misma hora del duelo que van a disputar Real Betis versus Sevilla por La Liga de España, el primer enfrentamiento oficial entre Manuel Pellegrini y Jorge Sampaoli.

Es que ya se están haciendo las apuestas y dos ex dirigidos por el casldense en la selección chilena dieron su pálpito en ESPN. El primero fue Mauricio Pinilla, para quien "lamentablemente por el profesor Sampaoli, futbolísticamente y más allá de que sea el equipo titular o haga cambios, el equipo de Pellegrini funciona igual".

Pinigol se mostró entusiasmado. "Me voy a aventurar a decir que el Betis de este año juega mejor que el del año pasado", apuntó hasta que apareció en escena Jorge Valdivia, otro regalón de Sampaoli. "No va a ganar el Betis", sentenció el Mago interrumpiendo la exposición del ex delantero de Universidad de Chile.

"No va a ganar, no va a ganar", reiteró el ex hombre de Colo Colo. "No va a ganar porque está Jorge Sampaoli, sólo por eso. Va a amarrar todas las fortalezas del Betis. Una pena, porque me imagino que va a jugar Claudio Bravo, que no estuvo en el partido de Europa League (victoria sobre Helsinki el jueves), pero va a ganar igual don Sampa", sentenció.

Las apuestas están ligeramente a favor del conjunto verdiblanco, pese a que Sevilla apenas perdió uno de los últimos ocho compromisos contra su vecino rival. La irregular temporada actual de los blanquirrojos condenó al técnico Julen Lopetegui y permitió el regreso de Sampaoli a Nervión, después de que en 2017 se marchara rumbo a la selección argentina.

En la presente temporada, Betis le saca trece puntos de ventaja a Sevilla en la tabla de posiciones. El equipo de Pellegrini está cuarto en la tabla de posiciones, a nueve unidades del líder, Real Madrid, mientras que el elenco de Sampaoli está en la antepenúltima casilla, zona de descenso directo.