Hugo Lloris y la pelea con Son Heung-min: "Es parte del fútbol, no es un problema"

La victoria del Tottenham ante el Everton este lunes pasó a un segundo plano luego de que las cámaras tomaran la fuerte discusión del arquero de los Spurs, Hugo Lloris, con su compañero Son Heung-Min cuando terminaron los primeros 45 minutos.

El francés no se guardó nada y le dedicó un rosario de palabras al extremo coreano ante la mirada incrédula de todo el equipo.

Luego del triunfo y con la cabeza fría, el portero entregó sus razones asegurando que "lo que pasó entre Sonny y yo es parte del fútbol a veces. No es un problema”.

Lloris en contra de Son (Pantallazo)

En declaraciones reproducidas por The Sun, el portero confiesa la específica razón que detonó su extrema reacción.

“El haber concedido una oportunidad de gol al rival segundos antes de que acabara el primer tiempo porque no presionamos de la manera adecuada... eso fue fue lo que me enfadó. Pero es parte del fútbol, no es un problema. Seguimos adelante”, afirmó.

Otro que le restó importancia a esta discusión, fue el entrenador del Tottenham, José Mourinho asegurando que “fue hermoso, probablemente fue consecuencia de nuestras charlas. Si quieren culpar a alguien por eso, soy yo. Porque critiqué a mis chicos por que ellos no son, en mi opinión, suficientemente críticos con ellos mismos. Les pedí que sean más exigentes con ellos mismos y con el resto, les pedí que saquen esa presión y ese espíritu de equipo que deben tener”.