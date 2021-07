Florentino Pérez no deja titere con cabeza: "“A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador"

El Confidencial sigue dando a conocer audios del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez donde no deja títeres con cabeza y que pese a las explicaciones del mandamás respecto a la data de ellos, la noticia sigue creciendo.

Si en primera instancia el mandamás de la Casa Blanca le pegó a los ídolos merengues Raúl e Iker Casillas, hoy fue el turno no sólo de Cristiano Ronaldo y José Mourinho, también le dio con todo al entrenador campeón del mundo con España, Vicente del Bosque.

Al parecer Florentino en 2005 no tenía fe en el ex entrenador del Madrid dudando de su calidad profesional asegurando que "es una mentira como entrenador".

“A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Habla con Rafa Benítez que es entrenador de la casa también. Y si no, llamad al presidente del Besiktas”, dijo en esa época del presidente del Madrid.

Florentino Pérez protagoniza un escándalo con sus audios filtrados (Getty Images)

Agregando que “Camacho es entrenador. De equipo pequeño, lo que tu quieras, pero Del Bosque no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. Y que vaya por ahí por la vida diciendo que... Si al único equipo que ha entrenado en su vida es al Real Madrid. ¡No sabe nada! Ni de táctica, ni de físico...”.

Florentino Pérez criticó el manejo que tuvo Del Bosque con el camarín del Real Madrid.

“Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada”, aseguró.