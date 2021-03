Vicente del Bosque: "Messi ha demostrado que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol mundial"

Si hay algo en lo que nunca nos pondremos de acuerdo los futboleros es sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Algunos creen que es Pelé, otros ponen a Diego Maradona por sobre el resto, y hoy se pelean entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Lo cierto es que hemos visto a grandes jugadores y cada uno los recordará por su enorme talento en cada época. Sobre esto, el entrenador campeón del mundo con España, Vicente del Bosque, se la jugó al elegir al mejor de la historia.

"Messi ha demostrado lo que ha hecho por el club y que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Que siga en el Barcelona sería lo ideal pero cada uno puede hacer lo que quiera", señaló en una charla virtual en la cuenta de Twitch de Anonymouscafe.

Por otro lado, Del Bosque analizó el presente de las dos jóvenes estrellas del fútbol mundial: Kylian Mbappé y Erling Haaland: "Dependería del equipo en el que estuviera para decidir entre uno y otro. Son distintos y tienen grandes condiciones físicas. Cada club puede elegir uno y otro en función de sus necesidades. Me gustan los dos y no me decido por ninguno".

