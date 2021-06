¿Le creemos? Ex pupilo de Pellegrini jura que nunca ha tomado una cerveza en su vida y que lo hará si gana la Euro

El volante de la selección inglesa, Declan Rice, aseguró que nunca ha tomado cerveza en su vida y que está dispuesto a probarla en caso de que Inglaterra gane la Eurocopa.

En una entrevista con Talksports, el ex pupilo de Manuel Pellegrini en el West Ham, rememoró cuando fue un hincha de la selección en el Mundial de Rusia y en una fanzone en Dubai llovía la cerveza.

Pero al recordar, sorprendió: "¿Sabes qué, hasta el día de hoy nunca he tomado una cerveza y tengo 22 años! Esa es la verdad".

"La gente se sorprende. Sé que es poco creíble, pero nunca he tomado una cerveza. Simplemente no me gusta el olor de ella, así que nunca me he acercado a ella", añadió.

Sin embargo, prometió: "Si ganamos la Euro le voy a dar una oportunidad, pero probablemente la voy a escupir".

Finalmente, reflexionó: “Me he perdido montón de fiestas con mejores amigos, salir los fines de semana, el lado de la bebida... Me envían videos mientras estoy atrapado en hoteles, esas cosas que dejé cuando era más joven para trabajar duro, y esto ha hecho que todo valga la pena”.