Eduardo Salvio fue acusado por su ex pareja por violencia de género. Todo ocurrió cuando lo sorprendió en un auto con otra mujer e intentó abrir una de las ventanas, según han explicado en Argentina. Desde Boca Juniors no han emitido declaraciones.

En un incidente que todavía se investiga, Eduardo Salvio es acusado por violencia de género luego de atropellar a su ex pareja y darse a la fuga. El jugador de Boca Juniors está en medio de la polémica tras un conflicto en plena vía pública.

Según informa la prensa de Argentina, todo se generó a eso de la medianoche en Puerto Madero. En aquel lugar, Magalí Aravena encontró al extremo junto a otra mujer, lo que habría generado un tenso momento.

Ambos están separados desde hace algunos días y, de acuerdo a lo señalado por TyC Sports, la ex pareja de Eduardo Salvio llegó hasta el hogar que compartían para conversar. Fue en ese momento cuando lo sorprendió con alguien más.

De acuerdo a trascendidos de la policía argentina, Magalí Aravena aseguró que se acercó a la ventanilla para hablar con el futbolista y, ante su negativa, se paró frente al vehículo. En ese momento el hombre de Boca Juniors habría puesto el auto en marcha, generándole lesiones.

En medio de toda la polémica, en Argentina se revelaron imágenes del momento en el que habría ocurrido todo. En ellas se ve cuando la mujer fue a hablar a un costado del móvil y es arrastrada por este, recibiendo ayuda de una persona que pasaba por el lugar.

Abogado de Salvio lo defiende y la justicia trabaja en la investigación

Si bien desde Boca Juniors y el propio Eduardo Salvio no han existido declaraciones por lo ocurrido, sí habló el abogado del jugador. Mariano Cúneo Libarona conversó con TyC Sports y explicó que la figura del Xeneize está declarando frente a la justicia para aclarar lo ocurrido.

"Tenemos reconstruido el hecho, Salvio se está presentando ahora en la Fiscalía, va a aclarar todo y llevar las pruebas. Lleva un testigo y varias pruebas que van a acreditar su inocencia. Tiene muchas pruebas, es un hecho que va a quedar en claro lo que sucedió, que no es culpable de nada", señaló.

De hecho, aseguraron que no es el primer incidente entre ambos. "Él y otras personas conocen todo, desde que empezó la advertencia de esta señora, las actitudes, intimidaciones. Va no solamente con los videos que le dan la razón, sino con un caudal probatorio de testigos que le van a permitir a la Fiscalía aclarar la situación. Se quería presentar desde temprano, pero yo estaba de vacaciones y no me encontraba. Desde las 6 de la mañana ya tenía la intención de aclarar todo".

Por ahora, la justicia trabaja en la investigación para saber qué fue lo que realmente ocurrió entre Eduardo Salvio y Magalí Aravena. El video deja en evidencia que hubo un arrastre desde el vehículo, por lo que queda esperar por las resoluciones no solo de la policía, sino también de Boca Juniors, que puede romper el vínculo con el jugador.

*Advertencia: imágenes fuertes.

Revisa el video del incidente entre Eduardo Salvio de Boca Juniors y su ex pareja, Magalí Aravena