La selección de Francia se prepara para la gran final de Qatar 2022 frente a Argentina con problemas por las nuevas bajas. Los galos lamentaron las ausencias de Adrien Rabiot y Dayot Upamecano contra Marruecos en semifinales por el temido virus del camello.

Este pasado jueves amaneció contagiado Kingsley Coman y hoy viernes se sumaron Raphaël Varane y Ibrahima Konaté, sin dudas y paradójicamente un gran dolor de cabeza para el entrenador Didier Deschamps.

En rueda de prensa, Ousmane Dembélé aseguró que “no le tenemos miedo al virus. Les he hecho un té con miel y están mejor. Seguro que están mejor para la final. A Upamecano le fui al ver al día siguiente y estaba mucho mejor. Hay que tomar precauciones, pero no nos preocupa".

Respecto a la polémica sobre la posibilidad que Karim Benzema se integre al plantel para la final, cosa que de seguro no ocurrirá, Dembélé se desmarca: “no es una decisión mía, pero creo que se ha lesionado”.

Consultado por su sociedad en ataque con Antoine Griezmann expuso que “en la derecha está también Koundé. Hablamos mucho entre todos. Ya me decía Antoine en el Barcelona que le gustaba jugar de seis y de ocho".

Por último se refirió al reencuentro con Lionel Messi, además del tema de los fallos arbitrales que han marcado esta Copa del Mundo de Qatar 2022.

“He pasado cuatro años muy buenos en el Barça, Messi es uno de los que me ha hecho amar el Barça con Iniesta. En el vestuario es muy sencillo, adora a los jóvenes. Me sentaba a su lado en el vestuario y me ha ayudado mucho. Hay que intentar que toque el balón lo menos posible porque es muy peligroso. Yo llegué al Barcelona con 20 años y quería hacerlo todo solo. Él me dio calma, me decía que había tiempo para regatear y para dar pases”, manifestó.

Sentencia que “no pensamos en eso del arbitraje. Hay que tener cuidado con los penaltis pero como siempre. Nosotros luchamos por el país y la selección. Todos los franceses quieren ganar y queremos que estén orgullosos”.

Además de los complicados por el virus del camello, este viernes no entrenaron en Francia Aurélien Tchouaméni por un golpe en la cadera y Theo Hernández por una contusión en la rodilla.

