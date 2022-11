Sigue la fiesta del fútbol en Qatar 2022 y desde este viernes se comenzará a vivir la segunda fecha de la fase grupal. Ahí es donde Irán tendrá un difícil desafío: tras estrenarse en el Mundial con una derrota por 2-6 ante Inglaterra, el combinado que comanda Carlos Queirozahora debe pensar en enfrentarse este viernes a Gales.

El cuerpo técnico iraní vivió la conferencia de prensa previa al cotejo durante este jueves, ocasión en que saltó una pregunta sobre el panorama político que se vive en el país que representan. Hace un mes, la joven iraní Mahsa Amini fue asesinada por haber violado el estricto código de vestimenta impuesto en el territorio, desatando una serie de protestas antigubernamentales que fueron replicadas incluso por el plantel al no cantar el himno nacional en su debut.

Respondiendo a una consulta realizada por una periodista del medio británico BBC, Queiroz dejó ver su molestia al asegurar que otros países no reciben el mismo tipo de cuestionamiento. "La prensa tiene derecho a preguntar. Para nosotros no hay problema, pero es importante que si nosotros respetamos, ustedes lo hagan. No hay nada malo que la prensa pregunte lo que quiera", dijo el DT.

"Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo que me extraña es que no hacen esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas también. No creo que sea justo preguntarles solo a ellos (a los jugadores) y juzgarles", defendió después.

"Te pregunto ahora que la conferencia de prensa terminó. ¿Crees que es justo que además se le pregunten a otros entrenadores? ¿Por qué no le preguntas a Southgate (DT de Inglaterra) que piensa de su país, Estados Unidos y Afganistán?", lanzó después a la reportera, quien compartió el registro a través de Twitter.