Se sigue jugando la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con la definición del Grupo E a partir de las 16:00 horas, en donde se podrían dar las clasificaciones a octavos de final de las selecciones de Alemania y España. Más temprano ambas selecciones conocerán a sus posibles rivales de la próxima ronda.

¿Contra quiénes podrían jugar España y Alemania en octavos del Mundial?

Hispanos y germanos se ubican en el Grupo E del Mundial y tendrán que pelear su clasificación a octavos de final. De pasar enfrentarán a algún equipo del Grupo F: Croacia, Marruecos o Bélgica.

En ese grupo Canadá ya quedó eliminado y enfrentará a los marroquíes que suman 4 puntos, mismo puntaje que tienen los croatas que jugarán ante los belgas que llegan complicados con 3 unidades.

Hay que recordar que el primero del Grupo E enfrentará en los octavos al segundo del Grupo F, mientras que quien termine en la segunda ubicación del E jugará con el primero del F.

¿Cómo clasifican España y Alemania a los octavos del Mundial?

La selección dirigida por Luis Enrique se clasificará como primero del grupo si le gana su partido a Japón. Aunque empatando también asegurará su paso a la siguiente ronda, pero podría perder el primer lugar si Costa Rica derrota a Alemania.

Incluso el elenco español puede clasificar perdiendo, siempre que los ticos no ganen su partido, ya que un empate o una victoria alemana igual debiese clasificar a los hispanos por su buena diferencia de gol.

Por su parte, Alemania tiene que ganarle sí o sí a Costa Rica, ya que empatar o perder lo dejaría fuera del Mundial. Incluso, derrotando a los centroamericanos podrían quedar fuera si España pierde o empata o ante Japón, ya que todo se definiría por diferencia de gol.

Revisa a continuación cómo va la tabla de posiciones del Grupo de Alemania y España

¿Cómo van los cruces de octavos de final del Mundial?

Duelo 1: Países Bajos vs Estados Unidos

Países Bajos vs Estados Unidos Duelo 2: Argentina vs Australia

Argentina vs Australia Duelo 3: 1°E vs 2°F

Duelo 4: 1°G vs 2°H

1°G vs 2°H Duelo 5: Inglaterra vs Senegal

Inglaterra vs Senegal Duelo 6: Francia vs Polonia

Francia vs Polonia Duelo 7: 1°F vs 2°E

Duelo 8: 1°H vs 2°G

Ya en los cuartos de final jugarán el ganador del duelo 1 vs 2, duelo 3 vs 4, duelo 5 vs 6 y duelo 7 vs 8. Tras eso, saldrán los cuatro semifinalistas para luego definir a los dos países que pasarán a la final.

Así va la tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial