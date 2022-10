Con el pecho inflado quedaron en Real Betis luego del empate 1-1 ante la Roma por la UEFA Europa League, donde Claudio Bravo tuvo una destacada participación con la confianza del técnico Manuel Pellegrini.

Algo que el propio portero comenta, destacando el buen nivel que está mostrando el equipo, pensando en los objetivos a futuro.

“Empatamos ante un buen rival, pero en líneas generales nos queda un buen sabor de boca. Seguimos haciendo las cosas de buena manera en el juego. Nunca especulamos como equipo, ni tampoco renunciamos al arco contrario. Tenemos que seguir con la misma personalidad, no importa el rival que tengamos al frente”, comentó Bravo.

En ese sentido, pone sobre la balanza que es posible pelear en dos frentes con lo que están mostrando, pero que deben estar muy enfocados.

“Vamos paso a paso, tenemos que ir analizando partido a partido como una final. Esto nos tiene muy ilusionados en dos frentes competitivos, estamos bien en ambos. Mañana hay que volver a trabajar y ver lo que viene en LaLiga”, detalla el meta chileno.

En cuanto a la competencia que tiene en portería, asegura que a su edad se lo toma de buena manera, porque sabe que tiene que aprovechar sus oportunidades.

“Estoy tranquilo, disfrutando esto al máximo y aprovechando las oportunidades. Si me toca jugar, bien, y si no, estaré acá apoyando a mis compañeros. Yo ya soy un jugador grande y sé cuándo tengo que estar y cuando no. Me gusta mucho jugar y cuando lo hago soy muy feliz", finaliza.