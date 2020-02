Carlos Tévez pide un homenaje de Boca Juniors a Diego Maradona: “No hubo ninguna igual”

El capitán y referente de Boca Juniors, Carlos Tévez, pidió públicamente a la dirigencia del equipo Xeneize que le realicen un homenaje a Diego Maradona, quien el próximo 8 de marzo visitará La Bombonera como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, por la jornada 23 de la Superliga argentina.

"Yo creo que hay que dejar de lado un montón de cosas, sacarse el sombrero y dejar de ser egoístas, ¿no?” señaló en diálogo con Súper Mitre Deportivo de Argentina.

Agregó que "no hubo ninguno igual y obvio que lo voy a saludar. Lo voy a abrazar, a dar un beso, a darle mi camiseta y todo lo que quiera. Le doy la cinta también. Lo mismo si estuviera Román ahí: nosotros tenemos que estar más allá de lo político".

Ante esta situación el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, estaba con dudas si realizarse un homenaje al 10, pero ante el clamor de los hinchas se decidió y pensó en una plaqueta de parte del Consejo Fútbol, integrado por Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez.

Sin embargo, fue el mismo Maradona que declinó de esta situación y calentó su regreso a La Bombonera. "No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa", sentenció.