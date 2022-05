Jugador que estuvo cerca de atacar a árbitra: "Yo no la agredí, mi movimiento fue por la emoción"

Este sábado el Náutico se impuso al Retro en la final del Campeonato Pernambucano, pero antes sufrió por la expulsión del volante Jean Carlos.

El futbolista brasileño le dio un codazo a un rival y tras la revisión del VAR, la árbitra Deborah Cecilia decidió expulsarlo, provocando la ira del afectado.

Jean Carlos la persiguió en un supuesto intento de atacarla y las imágenes dieron la vuelta al mundo, pero este domingo el jugador salió a defenderse.

“Yo no la agredí. Mi movimiento con el brazo fue para mostrarle lo que había hecho con el jugador para escaparme de él y no darle un codazo", señaló.

"No quería atacarla ni a ella ni al jugador de Retro. Fui tras ella y el movimiento que hubo fue de emoción y rabia por la expulsión. Es algo que le cuestionaría a cualquier árbitro", añadió.

También se hizo público el informe arbitral de Deborah Cecilia: "En el minuto 22 del primer tiempo, expulsé con roja directa a Jean Carlos Vicente, número 10 del Náutico, por lanzar un codazo fuera de la disputa del balón en la cara de su adversario (... )".

"Luego de mostrarle la tarjeta roja directa, el jugador expulsado se dirigió hacia mí en un intento de atacarme, siendo contenido por el árbitro asistente Clóvis Amaral, y por sus compañeros", prosigue.

"Además se mostró reacio a abandonar el terreno de juego, siendo retirado por sus propios compañeros", finaliza.

El incidente también dio que hablar entre las personalidades brasileñas, como la comentarista deportiva An Thais Matos, quien señaló: “Si la CBF no actúa rápido con castigos más severos, más va a pasar. Y les voy a hablar a los que están en casa pensando que esto es normal, porque los jugadores también van contra los árbitros masculinos: no tienes que enfrentarte ni a las árbitras ni a los árbitros".