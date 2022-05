Ben Brereton Díaz dejó todo en la última temporada para ayudar al Blackburn Rovers, pero ni eso alcanzó. El equipo del delantero chileno se farreó la opción de conseguir el ascenso a la Premier League y no logró clasificar ni a la liguilla.

Luego de haber tenido una primera rueda de ensueño, en la que pelearon por el liderato y tuvieron a Big Ben siendo una de las máximas figuras de Inglaterra, el elenco blanquiazul dejó puntos en el camino y terminó bajando hasta el octavo lugar.

La lesión de Ben Brereton Díaz y la poca regularidad en la cancha hicieron que el Blackburn Rovers no lograra el objetivo del ascenso. Tony Mowbray salió del banquillo y hoy el equipo busca técnico, mientras el plantel sufre una reestructuración con el chileno renovando por un año más.

Es en medio de esto que Big Ben ofreció una entrevista al sitio oficial del club y mostró su alegría por el alza en su juego. "Quería jugar más partidos y marcar más goles que en la temporada anterior. Afortunadamente, pude lograr ambos objetivos".

Ben Brereton Díaz reconoció que antes de ser convocado a la selección chilena no lo estaba pasando bien y ahora se destapó. "Quería jugar y disfrutar jugando, fue genial que los goles vinieran con eso".

"Me volví más seguro y siguió fluyendo. Sin embargo, nada hubiera sido posible sin todos los chicos haciendo su trabajo", agregó.

Ben Brereton Díaz quiere lograr el ascenso a la Premier League con el Blackburn Rovers

Más allá de los buenos números en lo personal, el fracaso del Blackburn Rovers no pasa desapercibido. De hecho, para Ben Brereton Díaz todavía duele recordar cómo fue que pasaron de estar peleando el título a terminar casi fuera de los 10 primeros lugares.

"Me siento muy bien con respecto a cómo me fue en la temporada, pero es realmente decepcionante que no hayamos llegado a esos play-offs. Tendremos otra oportunidad la próxima temporada y espero que podamos llegar ahí", dijo ilusionado.

En esa misma línea y para cerrar, Big Ben se juramentó seguir al alza para dejar a su equipo en la Premier League. "Siento que estoy mejorando con cada temporada aquí en Rovers, quiero jugar más y marcar goles para ayudarnos a obtener el ascenso en 2022/23".