Barcelona vs Sevilla: donde ver EN VIVO el partido de La Liga que será el reencuentro de Rakitic con sus ex compañeros

El Barcelona recibirá al Sevilla este domingo 4 de octubre a las 16:00 hrs en el estadio Camp Nou, donde disputarán la quinta fecha de La Liga que estará marcada por ser el partido que definirá la racha ganadora de ambos equipos que hasta el momento han salido invictos de los partidos anteriores.



El Barca de Ronald Koeman, saldrá a la cancha intacto en triunfos al igual que su rival no sabe de derrotas, pero no se la dejarán tan fácil porque los Blanquirrojos suelen complicarse en el estadio culé. La novedad para los catalanes es el ascenso de Ansu Fati a la titularidad para demostrar su un buen nivel de juego y lo bien que forma dupla con Messi, logrando una ofensiva imparable.

Además podrían contar con el reciente refuerzo Sergiño Dest, quien fue oficializado como nuevo lateral y viene a ocupar el puesto que dejó Nelson Semedo; las primeras palabras del lateral de la Selección de Estados Unidos fueron, "es honor jugar en el mejor equipo del mundo y un sueño hecho realidad”.



Por su parte los Sevillistas dirigidos por Julen Lopetegui, han estado intactos en su racha ganadora, con 17 partidos al hilo, pero hay un dato no menos importante y es que no ganan en el Camp Nou desde diciembre del año 2002. Además será un partido especial para Rakitic, ya que no hace mucho dejo al cuadro blaugrana y este será el momento en que se reencuentre con sus ex compañeros de equipo.





Ivan Rakitic se encontrará en el Camp Nou con sus ex compañeros (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Barcelona vs Sevilla por La Liga de España?



Barcelona vs Sevilla jugarán este domingo 4 de Octubre a las 16:00 hrs de Chile.





Televisión: ¿En qué canal y dónde ver en vivo a Barcelona vs Sevilla?



Barcelona vs Sevilla será transmitido en vivo por TV por DIRECTV SPORTS, en los siguientes canales:



DIRECTV SPORTS



610 (SD)

1610 (HD)



Online: ¿Dónde seguir en vivo y por streaming Barcelona vs Sevilla?



Si buscas un link para ver en vivo y online a Barcelona vs Sevilla, podrás hacerlo en DIRECTV GO.