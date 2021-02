Barcelona deja escapar el triunfo ante Cádiz y Piqué queda devastado: “Duele muchísimo"

Gerard Piqué y el Barcelona viven días complejos. El zaguero azulgrana fue titular en el amargo empate 1-1 de los culés ante Cádiz por la jornada 24 de La Liga, desaprovechando así la caída del Atlético Madrid para recortar puntos.

Lionel Messi marcó el 1-0 mediante tiro penal para el Barça, dándole el triunfo parcial al elenco local, pero todo se derrubó a los 89', cuando tras una descuidada acción, Clément Lenglet provocó la pena máxima, que Álex Fernández no dudó en cambiar por gol cuando el partido estaba por terminar.

La igualdad en Camp Nou fue un balde de agua fría para los de Ronald Koeman, en especial considerando que ayer el Atleti, puntero de La Liga tropezó y cayó 2-0 ante el Levante, por lo que Piqué se mostró dolido:

“Duele muchísimo porque después de la derrota del Atlético teníamos una oportunidad. Ellos nos han complicado las cosas, pero hemos generado ocasiones. En un penalti en el 90 perder dos puntos es difícil de asimilar", comentó el esposo de Shakira post partido.

Piqué añadió: "Era muy importante ganar hoy porque nos acercábamos a la cabeza”.

Pese a haber enredado puntos de manera insólita, lo cierto es que Barcelona aún tiene opciones de seguir luchando por la corona de La Liga, sin embargo, Piqué se mostró con los pies firmes en la tierra.

Piqué jugó su segundo partido de titular con Barcelona tras su grave lesión.

“Cada partido que no ganas, tus opciones se reducen. La distancia es importante, pero no inasumible. Depende más de nosotros que de los demás, si conseguimos una buena dinámica de juego, podemos tener opciones. Está difícil, pero lo tenemos que intentar. Es un golpe duro. Hay que ir partido a partido, pero lo de hoy no lo esperábamos”, opinó.

El zaguero del Barcelona detalló: “era una oportunidad que queríamos aprovechar. Tal y como ha ido el partido es un golpe duro, pero es lo que hay. Hay que levantar la cabeza y queda Liga. Hay que intentarlo”.

La palabras de Gerard Piqué post partido llegan apenas cinco días después del papelón del Barça ante PSG en Champions League, donde el defensor dio la vuelta al mundo por su furiosa reacción contra su compañero Antoine Griezmann.

El próximo desafío de Piqué y Barcelona por La Liga será el próximo miércoles 24 de febrero a las 15:00 horas de Chile, ante Elche en Camp Nou por una nueva jornada del fútbol español.