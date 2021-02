Ronald Koeman respaldó a Gerard Pique en su salida de cadena ante el PSG cuando retó a sus compañeros

El Barcelona quiere lavar sus heridas que les dejó la fea derrota ante el PSG por los octavos de final de la Champions League y esperan ante el Cádiz, mostrar una cara muy diferente a la exhibida ante los franceses.

Ronald Koeman habló ante los medios en la previa de una nueva fecha de la Liga española y fue consultado por una situación particular que se dio en el duelo ante los franceses: la airada reacción de Gerard Piqué en contra de sus compañeros en pleno encuentro.

“Durante un partido hay mucha emoción y siempre hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno que haya gente así en el equipo. Son momentos de alta tensión en un partido. Si pasa durante un partido no tengo ningún problema, me gusta", aseguró respaldando al defensor.

Agegando que "después hay que comunicarse. Estar callados y ver qué pasa no me gusta”.

Koeman además alabó el estado físico de Piqué y adelantó que será titular ante el Cádiz, en lo que espera, sea una revancha de lo que ocurrió ante el PSG.

“Gerard está bien. Hicimos bien de hacerlo jugar 60-65 minutos el otro día, no ha tenido problemas. Ha entrenado sin problemas y está disponible”, cerró.