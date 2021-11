Rafa Márquez: "Messi no la pasaba, no marcaba, le regañé y Pep Guardiola tuvo que callarlo"

Rafael Márquez, ex defensa de la selección mexicana, ofreció una entrevista al Chiringito en octubre pasado en la que reconoció que nunca fue amigo de Lionel Messi, cuando coincidieron en el Barcelona.

“Nunca fuimos muy buenos amigos que digamos, siempre fue una buena relación, cordial y de respeto. Ambos éramos callados, en el vestidor así la llevábamos, y ya en el campo nos transformábamos para ganar cada partido”, señalaba en ese momento.

Ahora, en diálogo con TUDN profundizó en ese tema y recordó un encontrón que tuvo con el astro argentino durante los entrenamientos del equipo blaugrana.

"Le daban la pelota a Messi y empezaba a regatear a uno y a otro, llegaba a la portería y no hacía gol. A mí no me gusta perder ni a las canicas, así que regañé a Leo porque no la pasaba y no anotaba", rememoró.

"Messi se enfadó y empezamos a discutir. Pep entró y calló a Leo. Ahí se acabó la bronca", añadió.

Márquez también habló sobre los entrenadores que tuvo durante su carrera y eligió a Pep Guardiola como el mejor: "Me tocaron muy buenos entrenadores, desde Ricardo La Volpe, Deschamps, Guardiola... Es difícil, pero si tuviera que escoger a uno sería Guardiola. Es perfeccionista, me encanta cómo plantea los partidos y su trabajo en el día a día".

Rafa Márquez estuvo desde 2003 hasta 2010 en el Barcelona, luego pasó por el New York Red Bulld, León, Hellas Verona y se retiró en 2018 en el Atlas.