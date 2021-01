Arsenal vs Newcastle: Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV a Gunners frente Urracas por la fecha 19 de la Premier League

El Crystal Palace cortó una racha de tres victorias consecutivas del Arsenal, que venía con un envión anímico importante en la Premier League. Dichos triunfos, disipó los temores sobre la zona de descenso para los Gunners, que ahora enfrentan al Newcastle.

Los dirigidos por Mikel Arteta vivieron un pésimo momento hace algunas fechas, pero de a poco han remontado posiciones en la clasificación, llegando incluso a hilar tres triunfos, entre ellos, sobre el Chelsea. Para mala suerte de los de Londres, el Crystal Palace frenó esta seguidilla de triunfos y rescató un empate sin goles frente al Arsenal.

Con 24 puntos, se ubica en la undécima posición, muy lejos de la parte alta de la tabla. El próximo desafío es frente al Newcastle, equipo que necesita desesperadamente volver a ganar, para no complicarse con el descenso.

Las Urracas no han ganado en las últimas cinco fechas, registrando tres derrotas y dos empates, que significan apenas dos puntos. Debido a estos resultados, se ubican en la decimoquinta plaza, y si bien no es una situación crítica, no se pueden permitir perder más puntos.

Ambos equipos tienen aspiraciones distintas, pero para el Arsenal pelear algo parece muy lejano. Newcastle tiene la obligación de sumar para no seguir descendiendo en la clasificación.





Día y hora: ¿cuándo juegan Arsenal y Newcastle por la Premier League?



Arsenal y Newcastle jugarán el día lunes 18 de enero a las 17:00 horas, hora chilena.



Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Arsenal vs Newcastle?



El partido será transmitido por ESPN 3. Revisa aquí tu cableoperador:



ESPN 3



VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)



Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible a través de ESPN Play.