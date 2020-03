Alexander-Arnold: "Mi otro equipo favorito es el Barcelona, tiene los mismos valores que el Liverpool"

Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho y campeón de la Champions League con el Liverpool en 2019 aseguró que no tiene pensado dejar los Reds, al menos en el corto plazo.

“Me lo puedo imaginar, pero no es algo en lo que haya pensado. Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos, o sea que no tengo otra razón para pensar en partir”, dijo Alexander-Arnold a GQ.

Agregó que “no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio. Soy jugador del Liverpool y amo a este club más que a nada. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la gente, a la ciudad. Entonces, ¿por qué iba a pensar en eso?”.

Por otro lado reveló cuál es el club que le gusta por detrás del Liverpool y explica que Steven Gerrard, actual DT del Rangers de Glasgow, tiene mucho que ver.

“De pequeño era del Celtic, pero ahora por la conexión con Gerrard soy neutral en Escocia. Diría que mi otro equipo favorito es el Barça. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool”, expuso.

Antes de cerrar lo pusieron en aprietos, pero salió del paso con sinceridad: “¿Messi o Cristiano Ronaldo? Yo elijo a Leo”, sentenció.