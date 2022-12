La muerte de Pelé este jueves 29 de diciembre recién pasado caló hondo en todos aquellos que aman el fútbol, aunque parece que en Argentina no tanto. Así al menos lo dejó en claro la prensa trasandina, minimizando a O Rei, y en específico el periodista Alejandro Fabbri, quien tuvo un desubicado comentario para referirse al fallecimiento del astro brasileño.

El comunicador deportivo, uno de los más destacados en el país vecino, aprovechó su espacio en el programa Sportia de TyC Sports para comentar el deceso del mejor futbolista del Siglo XX, y no se le ocurrió nada mejor que intentar hacer humor negro. Y parece que él era el único que no esperaba una reacción incendiaria.

"Fue humor negro, no volverá a pasar"

“Pelé vino con el Santos a jugar a la cancha de Colón de Santa Fe en 1964, cuando estaba en la Primera B. Jugaron un amistoso con un Colón que ascendería al año siguiente, ganó Colón 2 a 1 y desde ese momento la cancha fue apodada como ‘El cementerio de los elefantes’ por ese Santos de Brasil", apuntó de entrada para después ponerse el traje de humorista.

"Y curiosamente, esto me lo mandó un amigo, medio de humor negro... Pelé muere de un cáncer de colon. Una cosa medio tonta, medio curiosa, pero llamativa”, lanzó esperando risas de vuelta, pero solo recibió críticas.

Así, Fabbri tuvo que reaccionar rápidamente ante el sinfín de comentarios negativos que recibió después de su poco oportuno cierre de discuro, y corrió a Twitter para enviar un mensaje disculpándose con aquellos que se hayan sentido ofendidos.

“Se ofendieron muchos futboleros y pido disculpas. No fue mi idea burlarme de Pelé ni nada parecido. Dije que era una cuestión de humor negro y eso fue. Lo lamento. No volverá a pasar”, fue la excusa del comunicador en la siempre ardiente red social del pajarito.

Sin embargo, esto no significó mucho. La misma publicación pidiendo disculpas se llenó de comentarios, la gran mayoría de ellos de sus compatriotas reprochándole su desatinado actuar, y varios no dejaron pasar la oportunidad de dejar el video del momento para quienes no lo hayan visto. No sirvió tanto.