AC Milan vs Fiorentina | Día, hora y dónde ver en vivo a Erick Pulgar contra los rossoneros por la serie A de Italia

Este domingo Erick Pulgar tendrá un complejo partido por la novena jornada de la Serie A de Italia, ya que la Fiorentina visitará al AC Milan, actual puntero del campeonato.

Tremendo apronte el del chileno y el cuadro viola, que hoy se encuentran en la 15° posición con 8 puntos, por lo que deben empezar a sumar de atres rápidamente para no sufrir con el descenso y poder soñar con una clasificación internacional, algo que hace varias temporadas no se le da a la Fiore.

Al menos Pulgar tendrá un alivio de cara a este encuentro en el San Siro de Milán, ya que Zlatan Ibrahimovic es baja en los rossoneros tras lesionarse en el último encuentro del Calcio. El sueco es la gran figura del líder y su ausencia podría darle una oportunidad única a Fiorentina de bajarlos.

El técnico de la Fiore, Cesare Prandelli, deberá darle un cambio de timón al equipo. En resultados el italiano debutó con una derrota con Benevento y esta semana eliminó a Udinese en la Coppa Italia, accediendo a la siguiente ronda en la que enfrentará al Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Este domingo será una prueba de fuego para Pulgar y compañía.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Fiorentina por Serie A?



AC Milan vs Fiorentina se enfrentarán este domingo 29 de noviembre a las 11:00 horas de Chile.

Zlatan Ibrahimovic es baja en el Milan por al menos dos semanas. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a AC Milan vs Fiorentina?



AC Milan vs Fiorentina será transmitido en televisión en vivo por ESPN 3 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a AC Milan vs Fiorentina?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre AC Milan vs Fiorentina, podrás hacerlo en ESPN Play.