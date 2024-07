Pese a que La Velada del Año IV fue todo un éxito en cuanto a audiencia, hubo un hecho puntual que generó bastante polémica y que enfrentó al organizador, Ibai Llanos, y a uno de los artistas, Anuel AA. Pues bien, ahora ambos fijaron un día para tener un esperado cara a cara.

Una de las controversias más importantes que tuvo el evento de Ibai, fue la presentación del cantante que terminó criticando al español por redes sociales. Una pelea que parece irse calmando y que ahora tiene el anuncio de una reunión entre ambos, donde hablarán de la polémica y explicarán lo sucedio en el Estadio Santiago Bernabéu, donde llegaron 75.000 personas a presencias las peleas de los creadores de contenido.

¿Cuándo será el cara a cara entre Ibai Llanos y Anuel?

El streamer español informó que se juntarán el miércoles 24 de julio en su casa, donde aclararán la situción que terminó en la criticada presentación del cantante.

¿Por qué fue la polémica entre Ibai y Anuel?

Resulta que Anuel era uno de los nombres más importantes que estarían en el evento de streaming, pero según lo que se dijo ese día, el cantante habría llegado tarde y la calidad del sonido no habría sido el mejor, lo cual generó pifias de los asistentes en la casa del Real Madrid. Por esta razón, el puertorriqueño apuntó contra Llanos en redes sociales.

“Para que sepan: no dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto. La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto“, aseguró Anuel. Lo cierto es que la polémica estaba desatada, aunque con el correr de los días la temperatura del conflicto fue bajando y hoy parece todo estar más tranquilo.

