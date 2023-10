Por primera vez en la historia, los Juegos Panamericanos incluirán la categoría eSports (deportes electrónicos), donde se estarán disputando medallas en eFootball 2024, videojuego de fútbol virtual. Gustavo Miranda se ganó el derecho de representar a Chile en esta modalidad y conversó en exclusiva con RedGol sobre sus aspiraciones.

Van Der Nuny, como es conocido en el mundo gamer, se convirtió en campeón nacional en la clasificatoria realizada por la Asociación Nacional de eSports Chile que contó con más de 60 jugadores. En la final venció a su compañero de equipo Diego Salinas, player de Colo Colo eSports, en una tremenda serie que se disputó en Festigame.

Gustavo Miranda luego de su consagración dejó en claro el honor que significa representar al país en competencias internacionales: “Es una sensación de orgullo máximo y desde que se presentó la oportunidad siempre fue prioridad conseguir ser el representante nacional. Me marcó mucho todo lo que generó la obtención de las medallas por parte de Massú y González, y pensar que puedo hacer algo parecido, respetando las proporciones, me llena de orgullo y me motiva para dar lo mejor de mí. Ya tengo experiencia en torneos internacionales y espero esta vez conseguir dejar en lo más alto el nombre de Chile en la competencia”.

Colo Colo eSports es el equipo de Van Der Nuny y el mismo jugador revela la importancia que ha tenido el club con su crecimiento en la escena. “El equipo ha sido determinante en cada uno de mis pasos y desde hace ya 3 años que soy parte del club. El respaldo de una institución seria, que te da la vitrina y el apoyo necesario para llevar a cabo tu desarrollo en la disciplina, ha sido relevante. Hoy por hoy, no hay otro equipo en Chile que haya hecho las cosas de manera correcta a nivel de eSports, esto es un premio personal y colectivo tanto para mí, como para el club”, sentenció.

EL ENTRENAMIENTO

La competencia para Gustavo Miranda comienza el 3 de noviembre en el parque del Estadio Nacional, ya que al ser local ingresa desde octavos de final. Pero la preparación no es algo de días, más bien es algo de meses y que debe ser constante.

“eFootball tiene 3 grandes modalidades, donde la que se usará para estos torneos es la que menos práctico (equipos uniformes), sumado al hecho de que la competencia será presencial, me predispone a prepararme para un escenario bien particular. Tuve sesiones de entrenamiento con los máximos exponentes del país y también haremos un trabajo mental fuerte para llegar bien preparados a la instancia”, explicó sobre su entrenamiento.

No todo en los videojuegos son los compañeros o rivales virtuales, porque también es fundamental el apoyo de la familia y aquí nuestro representante se sacó la lotería: “Mi familia temprano se dio cuenta de mi habilidad para los juegos electrónicos, siempre les llamó la atención la sincronía corporal, la rapidez mental y la concentración que alcanzaba cada vez que jugaba enfocado. Ellos (padres, hermana, tíos, primos y abuelas) sin duda son los más orgullosos hoy, jamás dimensionamos lo que significa respaldar este el fanatismo por los videojuegos, pero esto es un premio para ellos, por fomentar una sana entretención para mi yo de niño/adolescente”.

Y agregó que “ya más crecido en edad, fue fundamental la compañía de mi pareja. El respaldo, apoyo y comprensión que ha tenido Loreto (pareja) conmigo y con esta disciplina, son lo que me han llevado a ser lo que soy hoy. Para ella todos los logros y alegrías”. El amor mueve montañas y si estás con la persona correcta, el éxito está destinado a llegarte.

Promesa y Mundial

En diciembre del 2023 se realizará el Mundial de la Global eSports Federation en Arabia Saudita y Chile aún tiene posibilidades de clasificarse. Para ello, Gustavo Miranda debe ser el ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos o que el campeón sea uno de los países ya clasificados (Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Argentina o Panamá).

Nuestro representante se quedó a las puertas de la cita planetaria, pero hace una semana cayó en la final por el cupo ante Uruguay, en una apretada serie que terminó 2-1. Ese segundo puesto le da aún mayores posibilidades de entrar al Mundial.

A pesar de esto, Van Der Nuny tiene claro su norte: “El objetivo hoy es desempeñarme de la mejor manera en el torneo panamericano, conseguir una medalla sería para mi un logro cumplido. Lo demás serían consecuencias por el desempeño, la experiencia de un mundial es única, pero no me dejo eclipsar por tener una competencia por sobre la otra, para mi son consecuencias por los resultados”.

Finalmente, Gustavo le dejó una promesa al pueblo chileno. “Sin duda alguna, voy a dar el 100% de mí para conseguir el objetivo, tal como ha sido en cada torneo en el que he participado. Sueño con escuchar el himno y ver la bandera en lo más alto en la ceremonia de premiación”, sentenció.