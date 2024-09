¡Ahora sí! Este viernes 27 de septiembre llegó a todo el mundo la nueva entrega EA Sports FC 25, título de fútbol que trajo grandes novedades en sus formas de juegos y que gracias a EA Sports, pudimos probar la versión Ultimate en RedGame de RedGol con bastante anticipación.

Todo lo que necesitas saber sobre la nueva entrega de fútbol

EA Sports FC 25 es el heredero de la ahora extinta saga deportiva FIFA y si bien es común ver comentarios de qué año tras año solo se renuevan las camisetas y las transferencias, también es obligatorio decir que esta cada año se estrena con alto “hype” y lidera las ventas de videojuegos casi de manera anual.

No hay quien se resista a tener algún título de EA Sports FC en su consola, desde los más fanáticos que cada año compran la nueva versión, hasta los jugadores ocasionales que siempre tienen uno para cuando viene el amigo a visitarlo.

Y si bien EA Sports FC 25 tiene nuevas camisetas y nuevas transferencias, también tiene muchas novedades que te invitamos a revisar a continuación.

La principal novedad de este nuevo título de fútbol es el nuevo modo Rush , modo de juego que viene a reemplazar a Volta que nos acompañó en las últimas versione y que sin duda es un gran avance. Este modo es de partidos 5 vs. 5 en una cancha de dimensiones reducidas y con aspecto mucho más “profesional” que el mencionado Volta, además de contar con una serie de reglas novedosas que sin duda lo asemejan a la Kings League, como que el tiempo se detenga cuando el balón sale o la existencia de una tarjeta azul o penales tipo hockey.

Entretenido modo que sin duda acaparará la atención los primeros días con su nuevo formato y que le da un aire fresco a EA Sports FC 25, además de encontrarse en los otros modos de juegos como carrera, UT y clubes. ¡Sensacional!

La IA al rescate de la táctica y el realismo:

Muchas críticas tuvo anteriores ediciones de EA Sports por los “arcade” que podía llegar a ser y que el cambio de una táctica a otra prácticamente era imperceptible, no obstante, esta nueva edición ofrece un gran salto en este aspecto, gracias a la implementación de FC IQ, Inteligencia Artificial que nos ayudará a desempeñarnos de mejor manera en cada partido, analizando el juego y ofreciéndonos los mejores cambios tácticos.

Esta sin duda la principal apuesta de EA Sports en cuanto a forma de jugar y por ello es que al momento de iniciar la entrega, lo primero que nos sale es un increíble tutorial con tintes cinematográficos y relatados por el mismísimo Zinedine Zidane.

Este sin duda es un golpetazo y representa lo bueno que es la IA en materia de videojuegos, potenciando aún más la realidad, creatividad y diversión, paralelamente a ayudar a hacer cada partido único.

A pesar de todo, siguen siendo el amo y señor de las ligas

EA Sports FC 25 sigue siendo el amo y señor en cuanto a las competencias oficiales, la entrega de este año no pierde ligas, ni tampoco trae grandes novedades en esta materia, sin embargo, es un plus poder jugar torneos completamente licenciados como la Premier League, La Liga, la UEFA Champions League y la Copa Libertadores de América con el nuevo modo FC IQ.

PD: Y sí, el principal torneo de clubes de la CONMEBOL cuenta con la participación de los cuatro representantes chilenos, Colo Colo, Huachipato, Cobresal y Palestino, respectivamente.

Modo carrera renace y con un particular detalle

Una de las críticas que ha ido arrastrando año tras año primero FIFA y ahora EA Sports FC son los modos offline, que poco a poco han sido desplazados por UT y en general por los modos online de la saga, no obstante, este año uno de los mejores modos offline vuelve en gloria y majestad.

El Modo Carrera de EA Sports FC 25 te sumerge en un universo que sin duda es de los mejores de los últimos años, con una interfaz mejorada, el trabajo táctico también mejora (como lo hablamos anteriormente) ya no hay despidos absurdos y sin duda la inclusión de ligas femeninas son un punto a favor.

No obstante, un detalle que sin duda agradecerán los más jóvenes y seguidores del fútbol europeo, es la incorporación del reconocido periodista italiano y experto en fichajes, Fabrizio Romano, quien será el encargado de dar grandes noticias y por supuesto, no puede faltar su tradicional “here we go”.

¿Vale la pena EA Sports FC 25 o es solo una actualización del 24?

A pesar de la falta de novedades en ligas o torneos, EA Sports sigue siendo el juego de fútbol por excelencia. Y sin duda, luego de unos años sin grandes novedades, la edición 2025 de esta popular saga es una de las mejores tanto técnicamente, como en la forma de entretenimiento.

Sin duda, la adición del modo Rush, la mejor táctica gracias al FC IQ y las pequeñas mejoras en el modo carrera hacen valer a EA Sports FC 25 como uno de los mejores juegos de la saga en los últimos años. Si puedes, disfrútalo desde hoy.

¿Cómo y dónde comprar EA Sports FC 25? Revisa aquí

Si quieres adquirir la nueva entrega de EA Sports, te invitamos a ingresar a los siguientes links, según tu plataforma preferida: