Microsoft avisa que fabrican nuevas Xbox Series X y S lo más rápido posible

Microsoft tuvo con Xbox Series X|S el mejor lanzamiento en cuanto a ventas de la historia de la compañía, pero esto junto a la pandemia trajo problemas de stock de la consola. Muchos fanáticos siguen sin su máquina de siguiente generación y Phil Spencer, jefe de Xbox, avisó que están trabajando rápido en la producción de nuevas consolas.

"Algunas personas me preguntan '¿Por qué no fabricaron más? ¿Por qué no empezaron antes? ¿Por qué no las enviaron antes?' Todo se reduce a la física y la ingeniería. No las estamos reteniendo las consolas. Las estamos fabricando lo más rápido que podemos", manifestó en el podcast de Larry Hryb.

Xbox Series X y S

Y agregó que "cuando miras las tarjetas gráficas de AMD y Nvidia... Hay muchas cosas interesantes en los videojuegos en este momento. Las ventas de consolas y de juegos son solo una señal de eso. El hardware es escaso, pero estamos trabajando tan duro como podemos. Los equipos están increíblemente dedicados. Agradezco la paciencia de la gente mientras trabajamos para hacer más".

Xbox se está esforzando al máximo para en abril tener ya stock para todos los fanáticos de los videojuegos que quieran disfrutar de Xbox Series X y S. De momento, son algunos los privilegiados que cuentan con su consola y pueden disfrutar de los juegos que le sacan provecho a las nuevas tecnologías como el cargado rápido o mejoras gráficas.