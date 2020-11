Resident Evil Revelations 3 estaría enfocado en Nintendo Switch

El proyecto de Resident Evil Revelations 3 se filtró hace un par de semanas y llegan más informaciones del título de Capcom. Los últimos rumores apuntan a que el videojuego estaría enfocado en Nintendo Switch y que podría cambiar hasta su nombre, pero seguir siendo igual parte de la saga Revelations.

Dusk Golem, reconocido insider de RE, reveló que la plataforma principal de Resident Evil Revelations 3 será Nintendo Switch, pero dejó en claro que no será exclusivo: "Puede que no se llame Revelation 3 cuando se lance, pero lo es a todos los efectos. Es el juego RE enfocado a Switch aunque no es exclusivo de Switch y llegará a todo".

Resident Evil Revelations 3 en Nintendo Switch

Otras de las filtraciones que se dieron es la llegada de Resident Evil 4 VR, proyecto que se sigue trabajando y que es lo próximo de Capcom. De todos modos queda esperar a la oficialización de estos juegos y sólo queda esperar nuevos avances de Resident Evil 8, que está anunciado para el 2021 y en la nueva generación de consolas.

Claire Redfield fue la protagonista de Resident Evil Revelations 2 que fue lanzado en 2015 en dos formatos, por capítulos y luego el título completo en marzo de ese año.