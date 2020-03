Pokémon Go en tiempos de cuarentena: liberan oferta de 100 pokéballs por una moneda

En medio de la pandemia del coronavirus, Pokémon Go se las ingenia para mantener cautivos a sus fanáticos, en un juego que tiene como gracia salir de la casa y recorrer el mundo para convertirse en un maestro.

Por esta razón la compañía desarrolladora, Niantic, intenta facilitarles las cosas a los jugadores en medio de la cuarentena y aislamiento que busca minimizar los riesgos de contagio por el agresivo Covid-19.

Como la idea es mantenerse en casa y no salir a la calle, este jueves la tienda virtual de Pokémon Go habilitó una compra de 100 pokébolas por sólo una pokémoneda, sin dudas una gran noticia para aquellos que no están al alcance de una poképarada desde sus hogares.

Cabe recordar que Pokémon Go ya había liberado por el mismo valor 30 inciensos (ítem que atrae pokémones a la ubicación del jugador). Además, los huevos demoran menos en eclosionar y por el momento quedaron suprimidos los 5 kilómetros que había que caminar para dejar habilitado el pase de la Liga de Combates Go.

Para los que no están muy familiarizados con la aventura, las pokémonedas se pueden conseguir a través de un monto de dinero real o dejando pokémones resguardando los gimnasios.